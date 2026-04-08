Sélection libyenne de football : Aliou Cissé annonce son départ

Après un dernier match amical, l’ancien sélectionneur des Lions Aliou Cissé a annoncé, ce mercredi 8 avril 2026, sur sa page X son départ de la tête de la sélection libyenne de football, après un mandat d'un an débuté en mars 2025. Sous sa direction, l'équipe a connu un bilan de 3 victoires, 5 nuls et 2 défaites.



« Ce mois de mars a été très spécial pour moi car il a marqué mon dernier rassemblement en tant que coach de l’équipe nationale de Libye », a-t-il écrit. Le technicien sénégalais a loué la « grande valeur professionnelle et personnelle » découlant de son séjour en Libye.



« Je ne pouvais pas partir sans vous dire un mot », a avancé l’ancien entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal, en s’adressant au staff et aux joueurs de l’équipe nationale de Libye, se disant fier du travail « réalisé ensemble, et des résultats obtenus », malgré les « difficultés » rencontrées.



L’ex-coach des Chevaliers de la Méditerranée a également ajouté qu’il « croit beaucoup en cette équipe et je ne doute pas que vous poursuivrez vos efforts pour continuer à la faire grandir ».