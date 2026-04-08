Aide à la presse : le CDEPS annonce la saisine de l'OFNAC pour «détournement de fonds »

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) monte au créneau et annonce son intention de saisir l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) ainsi que les tribunaux pour « détournement de fonds ». Le patronat de la presse exprime son indignation face à la gestion 2025 du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP), dénonçant des « graves irrégularités », une « opacité persistante » et des « ruptures manifestes d'égalité ». Selon l'organisation, les procédures actuelles « trahissent l'esprit et la vocation première » du fonds, transformé en un véritable « outil de pression politique sur les médias indépendants ».



Par ailleurs, le CDEPS souligne que le Ministre de la Communication a été « deux fois désavoué par la Cour suprême », notamment par l'annulation d'arrêtés jugés illégaux en décembre 2025 et février 2026. Cette situation traduirait, selon le CDEPS, une « dérive autoritaire » et un « mépris flagrant des principes juridiques » de la part de la tutelle. Déterminé à ne pas laisser la presse devenir le « jouet de calculs politiciens », le conseil réaffirme sa mobilisation pour défendre ce « pilier de notre démocratie ».