Incident voyageur dans le TER : la SENTER et la SETER « expriment toute leur compassion » à la famille de la victime

Un accident mortel survenu, ce mercredi vers 6H 15, entre les gares de Thiaroye et de Pikine du Train Express Régional (TER) a entrainé la mort d’un individu. La Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SENTER) et la Société d'Exploitation du Train Express Régional (SETER) « expriment toute leur compassion » et adressent « leurs sincères condoléances » à la famille, aux proches et à toutes les personnes affectées par ce drame.



Le communiqué publié par la SENTER et la SETER, indique que dès la survenue de l'accident, l'ensemble des dispositifs d'urgence a été immédiatement activé. « Les équipes de la SETER, en coordination avec la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers et la Légion de Gendarmerie des Transports Ferroviaires, présents en permanence dans les 13 gares du TER, ont été pleinement mobilisés afin de sécuriser la zone et de faire toute la lumière sur les circonstances de cet événement », explique la note, ajoutant que « ce type d'accident reste extrêmement rare sur le réseau TER ».



Toutefois, selon la SETER, chaque situation « est prise avec le plus grand sérieux, avec des procédures strictes visant à garantir la sécurité des voyageurs, des riverains et des personnels ».



Elle rappelle que « l'accès aux voies ferrées est strictement interdit et le respect de ces consignes est essentiel pour assurer la sécurité de tous».