​Affaire Pape Cheikh Diallo : un autre dossier accablant refait surface

Dans l'affaire Pape Cheikh Diallo, qui concerne un présumé scandale homosexuel, une plainte déposée en 2019 par l’animateur contre un certain Cheikh Diop pour «collecte illicite de données, chantage entre autres», a refait surface.



A l’origine des faits, en mars 2019, Pape Cheikh Diallo avait saisi la Division Spéciale de Cybersécurité car, selon lui, Cheikh Diop aurait envoyé des images privées de lui à deux de ses proches, à savoir: un membre de son proche entourage et une de ses amies, actrice. Ce dernier le menaçait aussi de diffuser les images sur internet. Selon le journal Libération, dans ses images, on voyait clairement Pape Cheikh Diallo exhiber ses fesses.



Interrogé sur ces images, l’animateur a confié aux enquêteurs qu’il les avait envoyés à Cheikh Diop sous le coup de la rigolade, car Cheikh Diop était malade. Pape Cheikh Diallo a également avancé que Cheikh Diop aurait utilisé ces images à des fins de chantage.



Cependant, Cheikh Diop aurait reconnu les faits à l’époque. Selon lui, l’animateur était «sa copine», et celui-ci payait le loyer de son appartement aux Almadies. Il a aussi affirmé que Pape Cheikh Diallo lui avait transmis le VIH sida avant de le fuir, alors qu’il était malade. Cheikh Diop aurait ajouté que c'est parce qu'il s'est senti trahi, et jaloux, qu'il avait envoyé les images.



Lors de la confrontation avec Pape Cheikh Diallo, Cheikh Diop a maintenu ses déclarations, confirmant avoir fait chanter Pape Cheikh Diallo pour qu'il «revienne» auprès de lui. Après cette confrontation, Cheikh Diop avait d'ailleurs été placé en garde à vue pour "collecte illicite de données", en attendant la poursuite des investigations. Mais le parquet avait, à l'époque, levé la mesure avant que le dossier ne lui soit transmis en l'état.