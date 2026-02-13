Décès d’Abdoulaye Ba : Seydi Gassama demande «des sanctions administratives» contre des gradés de l’armée

Le directeur exécutif d’Amnesty International (AI) Sénégal, Seydi Gassama, a demandé ce vendredi 13 février que «des sanctions administratives soient immédiatement prises contre les gradés qui commandaient les opérations» qui ont abouti à la mort brutale d’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine à l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.
Pour le défenseur des Droits de l’homme, cette mesure aura pour conséquence de «prévenir» de prochaines actions de violences, surtout que les interventions de la police ou de la gendarmerie dans les campus universitaires se caractérisent par un «usage disproportionné de la force y compris parfois des armes à feu».
Seydi Gassama a enfin souhaité que ces gardés «soient suspendus pendant que des enquêtes sont menées pour situer les responsabilités». Les auteurs présumés du meurtre devront aussi être «identifiés et déférés» devant la justice.
