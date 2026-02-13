Drame à l’UCAD : le Syndicat des enseignants exige «la vérité complète» et une «clarification des faits»

La coordination du Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) exige, ce vendredi 13 février, «la vérité complète» sur la mort brutale de l’étudiant Abdoulaye Ba, ainsi qu’une «clarification rigoureuse des faits» de violences sur l’espace universitaire.



«La tragédie survenue impose une exigence non négociable : la vérité complète. La recherche de la vérité ne peut être sélective ni orientée (…). Les résultats de l’autopsie d’Abdoulaye Ba appellent à une clarification rigoureuse des faits et l’établissement des responsabilités», a écrit la Coordination, qui dit condamner «toute violence et toute brutalité, sans exception ni relativisation» dans l’espace universitaire.



Le Syndicat appelle aussi à la «libération sans condition» des apprenants arrêtés, précisant que la «détention prolongée d’étudiants dans un contexte de crise universitaire entretient la crispation au lieu de la résorber». En outre il plaide pour que les apprenants blessés «bénéficient d’une prise en charge intégrale et immédiate». Ce «geste d’ouverture», toujours selon les enseignants, est «indispensable pour instaurer un climat propice aux dialogue».



Pour rappel, le lundi 09 février, Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine à l’UCAD, a perdu la vie apprès des affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants, qui manifestent pour protester contre le système de réforme de leurs bourses estudiantines.