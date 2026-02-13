«Attentat à la pudeur» à Dakar: le dossier du vigile de «vogue» classé sans suite

Vigile de la boîte de nuit «Vogue», sis aux Almadies (Dakar), M.S. Diagne a été arrêté par la Brigade de recherches de Dakar suite à une plainte déposée par une élève de 17 ans. Il était accusé «d'attentat à la pudeur sur une mineure de 17 ans avec violence». Déféré au parquet, M.S. Diagne a été remis en liberté. Le parquet a estimé que les faits en cause n'ont pas été établis, classant ainsi son dossier sans suite .



Les faits ont eu lieu dans la nuit du 5 au 6 février, lorsque le vigile a surpris la présumée victime A.L et son copain dans les toilettes de l’établissement. Selon la déclaration de cette dernière, elle avait demandé à son petit ami de l'accompagner dans les toilettes pour uriner. Une fois dans les lieux, M.S. Diagne les aurait surpris au moment où le petit ami de A.L l'aidait à refermer la fermeture de sa robe. C’est ainsi qu’il l’aurait violemment tenu par le cou pour l'embrasser sans son consentement, après l'avoir entraîné dans un passage très sombre.



Face aux enquêteurs, M.S. Diagne a contesté les faits. D'après lui, il avait surpris A.L et son copain dans une position indécente à l'intérieur des toilettes des femmes. Toutefois, il a reconnu avoir conduit A.L dans un autre local mais d’après lui, c’était pour lui faire des observations sur le respect du règlement intérieur de la boîte de nuit. Selon lui, il a aussi demandé à A.L son numéro de téléphone, soutenant n’avoir eu aucune intention déplacée. Une version qui a convaincu le parquet, d’après le journal Libération.