​Agressé par un militaire français : Oumar Watt interné à Tunis

Le jeune Oumar Watt, victime de coups et blessures volontaires lors d’une altercation avec un militaire français, Mike Teiho, a été évacué en Tunisie. C’est ce qu’a fait savoir son avocat Me Khouraïchi Bâ qui dénonce toujours le comportement de l’hôpital Fann où son client a été hospitalisé en premier.



«Le geste de l’hôpital pouvait être fatal au jeune Watt si ses parents n’avaient pas les moyens de le transférer dans un hôpital à Tunis où il subit des soins», déclare la robe noire dans les colonnes de "l’Observateur".



Selon des sources médicales qui se sont confiées au journal, l’état de santé du jeune entrepreuneur est toujours stationnaire depuis son évacuation le 24 novembre dernier. «Il arrive à faire quelques pas, mais ne peut pas rester debout lontemps. Pis il a une vision floue et soufre de troubles de mémoire. Le scanner montre une fracture crânienne et des traces de sang sur le cerveau », informent-elles.