Zimbabwe : 17 morts dans un accident de la route

Au moins 17 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, mardi, dans un accident de la route dans la ville zimbabwéenne de Chitungwiza, a annoncé la police.



L'accident impliquant un semi-remorque et un bus, s'est produit mardi matin près du pont de la rivière Manyame sur la route Seke, reliant la capitale Harare et la ville de Chitungwiza, a déclaré le porte-parole de la police, Paul Nyathi, dans un communiqué.



Les passagers blessés ont été transportés à l'hôpital et les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse.

Des témoins ont indiqué que deux enfants et deux piétons, qui ont été heurtés par le camion avant qu'il ne percute le bus, figurent parmi les victimes.