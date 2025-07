Justice : Kocc Barma envoyé en prison avec de lourdes charges

El Hadji Babacar Dioum, plus connu sous le nom de « Kocc Barma », a été placé sous mandat de dépôt à l’issue de sa présentation devant le juge d’instruction. Ce dernier a donné suite au réquisitoire introductif du procureur de la République, ouvrant ainsi une information judiciaire.



Il fait l’objet de lourdes charges, parmi lesquelles : « association de malfaiteurs, stockage et diffusion de données à caractère personnel, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et à caractère pédopornographique, atteinte à la vie privée, extorsion de fonds, menaces et chantage, blanchiment de capitaux, ainsi que faux sur des documents administratifs publics ».