Tuberculose à Kédougou : 163 cas recensés en 2024, un taux de réussite thérapeutique de 68 %

La région de Kédougou a enregistré 163 cas de tuberculose toutes formes confondues en 2024, avec un taux de réussite thérapeutique de 68 %, a annoncé Khady Ndao, point focal tuberculose à la Direction régionale de la santé. Elle s’exprimait lundi en marge de la journée régionale de lutte contre la tuberculose.Sur les cas recensés, 10 décès dus à des formes chroniques ont été notifiés, tandis que 69 % des patients interrompent leur traitement, selon les données communiquées. Ces chiffres traduisent des progrès limités au regard des objectifs d’élimination de la maladie dans cette région, rapporte Le Quotidien.« A Kédougou, malgré les efforts constants, la tuberculose continue de faire des victimes, souvent parmi les personnes les plus vulnérables : populations rurales, orpailleurs, jeunes, personnes vivant avec le VIH », a déclaré Mme Ndao. Elle a souligné la persistance d’obstacles majeurs tels que l’éloignement des structures sanitaires, la faible fréquentation des centres de santé et la stigmatisation autour de la maladie.Le thème retenu cette année, « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose », appelle à une mobilisation accrue. Mme Ndao a insisté sur la nécessité de renforcer le dépistage précoce, d’améliorer l’intégration des soins TB/VIH et de lever les barrières sociales et économiques qui freinent l’accès aux traitements.Des activités de dépistage actif ont été menées avec le soutien du Programme national de lutte contre la tuberculose, notamment auprès des contacts des cas index. « Nous avons déroulé ces multiples activités avec l’engagement des équipes de district, des relais communautaires et des partenaires techniques », a-t-elle expliqué.La sensibilisation s’est appuyée sur les radios communautaires, des causeries et des caravanes d’information. La marraine de la journée a appelé les agents de santé communautaire à faciliter le dépistage dans les structures de proximité. « Une toux persistante, une fièvre prolongée et une perte de poids inexpliquée doivent amener à consulter rapidement », a-t-elle rappelé.