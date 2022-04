​Algérie : Tony Chapron dézingue Djamel Belmadi

Ces derniers jours, le sélectionneur Djamel Belmadi est dans la tourmente après des déclarations hallucinantes sur Bakary Gassama, arbitre de la rencontre du match de l'Algérie face au Cameroun en mars dernier. Des déclarations qui avaient aussi provoqué la colère de la fédération camerounaise présidée par Samuel Eto'o qui a publié un communiqué de presse incendiaire ces dernières heures. Et cette fois-ci, c'est au tour de l'ancien arbitre de Ligue 1 Tony Chapron de s'en prendre violemment à Belmadi.



Au micro de Canal+, l'ancien arbitre est revenu sur les propos choquants de Belmadi et n'a pas mâché ses mots du tout. « C’est une insulte, ce qu’il dit est gravissime. Je pense qu’il devrait être suspendu pour un bon moment. On est clairement face à un appel à la violence. Je suis consterné par de tels propos. Si les Algériens ne vont pas à la Coupe du Monde, ils ne peuvent s'en prendre qu’à eux-mêmes. Quand vous inscrivez un but à la 118ème minute dans un match de barrages et qu’au final vous perdez, posez-vous des questions. Ce sont eux qui sont responsables de leur élimination, et pas l’arbitre. Je trouve ça scandaleux. Comme je le dis souvent : "Les champions trouvent des solutions, les médiocres cherchent des excuses". Belmadi est un médiocre.» Voilà qui est clair.