Fédération Sénégalaise de Football : Le camp d’Abdoulaye Fall s’empare du bureau

Composition du bureau de la FSF :

1er vice-président : Babacar Ndiaye

2e vice-président : Kosso Diané

3e vice-président : Pape Sidy Lo

4e vice-président : Amadou Kane

5e vice-président : Elimane Lam

6e vice-président : Cheikh Seck

La présidence de la FSF se jouera entre Me Augustin Senghor (président sortant), Abdoulaye Fall, Mady Touré, Aliou Goloko et Oumar Ndiaye.

Les deux autres candidats, Me Moustapha Kamara et Titi Camara, se sont retirés de la course.

Après avoir remporté la présidence de la Ligue de Football Amateur (LFA), le camp du candidat Abdoulaye Fall s’est également adjugé la majorité des postes au sein du bureau de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), en attendant l’élection du président prévue ce samedi 2 août.