​Amadou Touba Niane sur l’appel au dialogue : « Il y a des tensions à libérer dans ce pays »

Amadou Touba Niane, commissaire aux enquêtes économiques, a soutenu qu’il ne cautionnait pas la « politique de la chaise vide ». Le président du parti MPC Wax Dief s’est exprimé sur l’actualité politique à propos de l’appel au dialogue lancé par le régime actuel. Invité de l’émission Jury du dimanche sur I-radio, ce dimanche 11 mai, il a exprimé sans détour son opinion. Pour lui, « le dialogue est nécessaire ». Il souligne que tout le monde doit y prendre part, car il y a des « tensions à libérer » dans ce pays.



« C’est le Wax Dief qui doit nous aider à établir cette confiance qui doit régner entre nous. C'est essentiel. S’il y a des suspicions, c’est parce que la confiance n’est pas réciproque. Mais je pense que ce dialogue est nécessaire et opportun. Il est temps d'agir. Nous ne voulons pas de démocratie supplétive. Il faudrait que toutes les instances où l’on en a la possibilité de prendre la parole fonctionnent normalement. Le message sera alors reçu, entendu et traité comme il se doit », a déclaré Amadou Touba Niane.



Poursuivant ses propos, il a ajouté : « Le dialogue nous offre justement l'opportunité de nous exprimer par le biais d'arguments. La force de l’argument doit prendre le dessus sur l'argument de la force. Je pense que si le dialogue est véritablement sincère, s'il est inclusif, alors il l'est. S'il est mené dans le respect des aspirations des Sénégalais, je pense qu'il faut y participer. Il faut aussi soutenir l’effort de dialogue ».



Par ailleurs le commissaire aux enquêtes économiques a noté qu’un dialogue doit être permanent et non saisonnier. « Un dialogue doit être permanent. Il ne doit pas être saisonnier. Si une occasion de dialogue se présente aujourd'hui, la question est de savoir pourquoi on doit se parler. S'il y a une occasion de discuter, tant mieux si l'on peut aborder des problèmes d'actualité. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la politique de la chaise vide n'a pas ma caution. J'aurais aimé que tout le monde soit présent et qu'on en parle. Parce qu'il y a des tensions à apaiser dans ce pays », a expliqué l’invité du JDD.