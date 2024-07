​Arrestation de Mamadou Billo Bah et Oumar Sylla en Guinée : le mouvement ‘’Tournons La Page’’ exige leur libération immédiate

La section Sénégalaise du mouvement ‘’Tournons La Page’’ a, à travers un communiqué exprimé sa profonde indignation face à l'arrestation ‘’arbitraire’’ de leurs camarades, Mamadou Billo Bah et Oumar Sylla, dit « Foniké Menguè », respectivement Coordinateur de TLP-Guinée et responsable des antennes et de la mobilisation du Front national pour la Défense de la Constitution (FNDC), et Coordinateur national du FNDC. Il exige leur libération immédiate et inconditionnelle.



« Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2024, Mamadou Billo Bah et Oumar Sylla ont été enlevés à leur domicile à Conakry par des militaires encagoulés armés, dont certains en tenues civiles. Cet enlèvement, sans aucune base légale, a conduit à leur détention injustifiée au siège de la direction des investigations judiciaires de la Gendarmerie. À ce jour, ils n’ont toujours pas été informés des faits qui leur sont reprochés et n’ont pas eu accès à leur avocat. Nous exigeons leur libération immédiate et inconditionnelle et insistons sur le respect des droits fondamentaux des citoyens », lit-on dans le communiqué parvenu à PressAfrik.



Le mouvement ‘’Tournons La Page’’ Sénégal de rappeler que « les arrestations arbitraires et les intimidations par les autorités de transition constituent une violation flagrante des droits de l'homme et des libertés civiles. La reprise de ces arrestations est non seulement inquiétante, mais elle intervient également à un moment où les organisations de la société civile se mobilisent pour le rétablissement des fréquences des médias injustement retirées et pour dénoncer les dérives de la transition militaire ».



Le mouvement affirme par ailleurs que le respect des droits des citoyens est non négociable. « Les arrestations arbitraires ne doivent jamais être utilisées comme outil d'intimidation pour faire taire les voix dissidentes et les défenseurs des droits humains. Nous réitérons notre appel à la communauté internationale pour qu'elle intervienne en faveur de la libération de Mamadou Billo Bah et Oumar Sylla. Nous appelons tous les défenseurs des droits humains, les organisations de la société civile et les citoyens du monde entier à se mobiliser contre ces pratiques injustes et à soutenir nos camarades guinéens dans leur lutte pour la justice et la liberté », note le communiqué.