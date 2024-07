​Assemblée nationale : les présidents de groupe parlementaire trouvent un consensus pour le règlement définitif de la crise

Les efforts de médiation du Président Diomaye ont réussi à éviter une crise potentielle entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Abdou Mbow a en effet confirmé que les trois présidents de groupe parlementaire se sont réunis le mardi 16 juillet dans ce cadre. Cette réunion vise spécifiquement à résoudre les tensions entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, permettant ainsi au Premier ministre de présenter sa Déclaration de politique générale (DPG) dans un climat apaisé.



D’après Les Échos, le législatif et le gouvernement ont décidé de régler leur problème autour d’une table. Abdou Mbow, Ayib Daffé et Mamadou Lamine Thiam se sont retrouvés dans le bureau du président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakkaar pour plancher sur la nécessaire correction du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.



Selon les informations rapportées par le journal Les Échos, après discussion, un accord a été trouvé pour calmer les ardeurs et mettre aux normes le règlement intérieur. Au même moment, il a été aussi convenu que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires pour que le Premier ministre vienne faire sa Déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale.



Une session extraordinaire de l’Assemblée devrait être convoquée, car une autre proposition de loi va être faite pour apporter des corrections sur le règlement intérieur et recevoir par ailleurs recevoir le Premier ministre Ousmane Sonko pour sa déclaration de politique générale.