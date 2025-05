Appel au dialogue de Diomaye : Idrissa Seck rompt le silence

Réuni sous la présidence de son leader Idrissa Seck, le Parti RÉEW MI a officialisé sa décision de prendre part au dialogue sur le système politique sénégalais, prévu à partir du 28 mai, à l’appel du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.



Dans un communiqué rendu public à l’issue de cette rencontre, les représentants des différentes structures du parti ont salué l’initiative présidentielle, qu’ils considèrent comme un levier pour approfondir la démocratie sénégalaise.



« Depuis plusieurs décennies, notre pays, le Sénégal, est reconnu à travers le monde comme un modèle de stabilité politique dans une Afrique souvent confrontée à des conflits de plusieurs natures », rappelle le texte.



Le Parti RÉEW MI, fidèle à ses principes fondateurs, affirme avoir toujours vu dans le dialogue un outil central de consolidation démocratique.



« Par la volonté de ses militants et de ses sympathisants, le Parti RÉEW MI a, depuis sa création, considéré le dialogue comme le mécanisme le plus approprié pour approfondir notre modèle démocratique. Cette option est régulièrement rappelée par le Président Idrissa Seck », peut-on lire dans le communiqué.



C’est donc dans la continuité de cette posture que le parti annonce sa participation au processus lancé par les nouvelles autorités.



« Fidèle à cette position, le Parti RÉEW MI informe les Sénégalais de sa décision de participer au dialogue sur le système politique qui débute le 28 mai 2025 », indique la déclaration officielle.



Le parti d’Idrissa Seck émet par ailleurs le vœu que ce processus débouche sur des avancées significatives pour le pays.



« Le Parti RÉEW MI exprime l’espoir que cette dynamique de concertation nationale aboutira à des consensus forts, à même de renforcer durablement la démocratie, les libertés fondamentales ainsi que la transparence et la fiabilité du système électoral ».