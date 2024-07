​Audit financier : Taxawu Sénégal de Khalifa demande à l’État de déclasser le rapport de l’IGE sur la caisse d’avance

Bassirou Samb, adjoint au maire de Grand Yoff et de la Ville de Dakar, par ailleurs, membre de Taxawu Sénégal demande à l’Etat du Sénégal de déclasser le rapport de l’IGE concernant la caisse d’avance qui demeure une demande depuis plusieurs années.



Invité de Midikeng sur PressAfrik TVHD, ce 4 juillet, Bassirou Samb affirme que « tout le rapport doit être déclassé allant de 2012 à aujourd’hui et que l’exploitation de ce rapport de la caisse d’avance a été utilisé à d’autres fins et contraire à ce que le rapport dit réellement ».



« Le rapport dit qu’il faudrait revoir le fonctionnement de la caisse d’avance à défaut de la supprimer, c’est la seule chose que l’Etat a utilisé pour épingler Khalifa Sall, alors que dans tout le rapport, c'est des félicitations adressées à sa personne », avance Bassirou Samb.



Poursuivant dans sa communication, le Coordonnateur Jeunesse Taxawu Sénégal exige que le « rapport doit être publié afin de le blanchir, car il estime que l’ancien maire de Dakar n'a pas été épinglé ».