​Bac 2026: 180 797 candidats attendus, dont 66 % de filles et une large dominance des séries littéraires

Le mardi 30 juin marquera le début des épreuves du Baccalauréat 2026. Le Directeur de l’Office du Bac, Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, a annoncé qu’au total, 180 797 candidats sont inscrits, répartis dans 543 jurys et 404 centres et centres secondaires.



D’après lui, les filles représentent 66% de l’effectif, ce qui traduit une progression significative de la participation féminine.



Il a également affirmé que les séries littéraires restent largement dominantes avec environ 82 % des inscrits, contre seulement 15 % pour les séries scientifiques.



Dans cette information qui émane du journal L’Observateur, M. Gueye a indiqué que cette situation soulève des interrogations structurelles sur le système éducatif et relance le débat autour de la réforme du Baccalauréat que le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en collaboration avec les autres ministères en charge de l’éducation et de la formation professionnelle, cherche actuellement à mettre en œuvre.