Séismes au Venezuela: un nouveau bilan provisoire fait état d'au moins 164 morts et près de 1000 blessés

Ce qu'il faut retenir

► Deux séismes de magnitude 7,2 puis 7,5, dont l'épicentre se situe proche de la capitale Caracas, ont secoué le Venezuela ce mercredi 24 juin 2026, a indiqué le United States Geological Survey (USGS), qui estime que « d'importants dégâts sont probables ».



► La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a annoncé mercredi soir décréter l'état d'urgence après le double séisme qui a frappé le nord du pays et provoqué de nombreux dommages dans la capitale Caracas.



► Les deux secousses ont provoqué l'effondrement d'immeubles dans la capitale Caracas, distante de 200 km de l'épicentre, et la fermeture de l'aéroport international de Maiquetia qui dessert la capitale « pour graves dommages à l'infrastructure », a annoncé mercredi soir la présidente du Venezuela par intérim, Delcy Rodriguez.



La Suisse prête à envoyer 80 secouristes et 18 tonnes de matériel

Quatre-vingt secouristes et 18 tonnes de matériel sont prêts à être déployés au Venezuela, a annoncé jeudi le ministère suisse des Affaires étrangères. Berne a annoncé avoir mobilisé « la chaîne suisse de sauvetage, composée de 80 membres, de huit chiens de recherche et de 18 tonnes de matériel de secours », qui sera envoyée sur place dès que possible.



Un nouveau bilan provisoire fait état de 164 morts et près de 1000 blessés

Au moins 164 personnes ont été tuées et près de 1 000 blessées dans le double séisme qui a frappé mercredi le Venezuela, selon un nouveau bilan provisoire annoncé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Une trentaine de répliques se sont par ailleurs produites depuis le double séisme, a ajouté la dirigeante. Le précédent bilan faisait état de 32 morts et 700 blessés.



Emmanuel Macron propose l'assistance de la France, qui envoie 85 secouristes

Emmanuel Macron a annoncé jeudi l'envoi immédiat au Venezuela d'une « équipe de 85 secouristes français spécialisés en sauvetage-déblaiement » après le puissant double séisme qui a frappé le pays d'Amérique latine.



Le président français a dit sur X s'être entretenu avec son homologue vénézuélienne par intérim, Delcy Rodriguez pour exprimer « la solidarité de la France », qui « se tient prête, avec ses partenaires européens, à apporter une assistance aux populations touchées en réponse aux besoins exprimés par les autorités vénézuéliennes ».



Dans le quartier de Los Palos Grandes, une zone sismique dans la ville de Caracas, c’est le choc. Un immeuble de 22 étages s’est effondré. Certains habitants parcourent les décombres pour tenter de sauver leurs proches. Les regards sont hagards, tout le quartier est traumatisé et les habitants dont l’immeuble est encore debout craignent de rentrer chez eux, de peur d’une réplique. Les habitants passent la nuit sur les trottoirs, dans leur voiture, ou chez des proches.



« C’est une zone sismique, le quartier de Los Palos Grandes est connu pour être sur une faille. Donc naturellement c’est ici que les dégâts sont les plus importants. Des immeubles entièrement détruits, pour le moment il n'y a que celui-là dans la zone », explique Laura Vieras, une employée à la mairie de Chacao.



Ce soir les décombres jonchent les rues de Caracas mais la capitale n’est pas la plus touchée par le séisme. La ville de La Guaira, à quelques kilomètres est dévastée, des dizaines et dizaines d’immeubles s’y sont effondrés. Si la présidente Delcy Rodriguez a évoqué un bilan humain de 32 morts, ce bilan ne prend pas en compte la région de La Guaira.