Rufisque: le maire Oumar Cissé remet près de 1 000 tuyaux à 35 quartiers pour renforcer l’assainissement communautaire

Le maire de Rufisque, Dr Oumar Cissé, a remis, le 24 juin 2025, près de 1 000 tuyaux d’évacuation des eaux usées à des associations issues de 35 quartiers de la commune, à l’occasion du lancement de la première édition de la Journée municipale de l’assainissement.



«Ce n’est pas seulement une journée que nous sommes en train de fêter, mais c’est une journée qui annonce des actions qui consistent, entre autres, à accompagner 35 quartiers avec 1 000 tuyaux pour les aider dans l’assainissement communautaire», a-t-il indiqué lors de la cérémonie de lancement de cette initiative, organisée au jardin public de la ville de Rufisque, en présence des élus territoriaux, des représentants d’associations communautaires, des délégués de quartiers, des guides religieux et coutumiers, ainsi que des partenaires.



D’après l’APS, cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme d’assainissement liquide municipal (PALM) et vise à soutenir les communautés locales dans l’amélioration de l’assainissement.



Le maire a assuré que la municipalité accompagnera techniquement les bénéficiaires afin de garantir la bonne exécution des travaux et d’améliorer durablement le cadre de vie des populations.



Dr Cissé a aussi indiqué que la remise de ce matériel « est une action concrète destinée à accompagner les communautés dans leurs efforts pour lutter contre les eaux usées et améliorer durablement leur cadre de vie ».