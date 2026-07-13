​Bar « Chez Touti » à Kébémer: des Nigérianes et des Sénégalais déférés pour proxénétisme et racolage

Le commissariat urbain de Kébémer a démantelé un réseau présumé de prostitution opérant entre un bar dénommé « Chez Touti » et une maison située au quartier Cité Niakh. Neuf personnes ont été interpellées puis déférées pour « incitation à la débauche, racolage, séjour irrégulier et proxénétisme », à l'issue d'une enquête ouverte à la suite de plusieurs dénonciations de riverains.



Selon le journal Libération, les policiers avaient été alertés par des habitants des quartiers Diamaguène et Cité Niakh, qui dénonçaient la présence de prostituées étrangères dans le bar « Chez Touti » ainsi que dans une maison close voisine. Les investigations ont conduit les enquêteurs à soupçonner le gérant de l'établissement de favoriser ces activités illicites.



Une première opération a permis l'interpellation de sept ressortissantes étrangères : Ujunwa Chukwujike (23 ans), Queen Wonun (23 ans), Blikisu Becky (27 ans), Obalati Consadji (23 ans), Anita Sondé (27 ans), Blessing Oroue (31 ans) et Amaka Wandjikou (20 ans). Deux Sénégalais, Antoinette Goudiaby (33 ans) et Elimane Diatta (32 ans), ont également été arrêtés.



D'après les enquêteurs, Ujunwa Chukwujike, Queen Wonun et Blikisu Becky ont été appréhendées dans une maison close aménagée au sein du bar « Chez Touti », géré par Elimane Diatta, tandis qu'Antoinette Goudiaby y exerçait comme caissière.



Les investigations se sont ensuite poursuivies au quartier Cité Niakh, où les policiers ont localisé une seconde maison close entièrement occupée par les autres personnes mises en cause.

À l'issue de la procédure, les neuf suspects ont été déférés devant le parquet pour « incitation à la débauche, de racolage, de proxénétisme et, pour certaines d'entre elles, de séjour irrégulier sur le territoire sénégalais ».