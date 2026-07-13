Louga : un stade de 8 200 places en construction pour faire de Keur Ndiaye Sam un nouveau pôle sportif

Un nouveau joyau sportif est en train de voir le jour dans le nord du Sénégal. En construction à Keur Ndiaye Sam, dans la commune de Kelle Gueye (département de Louga), le futur stade de 8 200 places ambitionne de devenir l’une des plus grandes infrastructures sportives de la zone.



Selon Cheikh Abdou Khadre Djité, directeur des opérations de projets de Lobbou Gaz Mame Diarra Bousso Sa, cette infrastructure sera la cinquième plus grande du pays en termes de capacité d’accueil, derrière les stades de Diamniadio, Dakar, Thiès et Mbour.



Le projet fait partie d’un vaste programme d’investissements estimé entre 7 et 8 milliards de FCFA, entièrement financé sur fonds propres par Aliou Lo, président du conseil d’administration de Lobbou Gaz Mame Diarra, une société spécialisée dans la distribution et la commercialisation du gaz butane.



Au-delà du stade, le complexe prévoit plusieurs infrastructures économiques et sociales notamment une zone industrielle, une unité de fabrication de briques, une usine de détergents et d’eau de Javel, une unité de transformation céréalière destinée aux femmes, une boulangerie, une radio communautaire, un poste de santé, une école franco-arabe et un institut islamique pouvant accueillir plus de 600 pensionnaires.



Pour les responsables du projet, le stade de Keur Ndiaye Sam pourrait répondre au manque d’infrastructures sportives dans le nord du pays. Entre Louga, Saint-Louis et Matam, les clubs disposent de peu d’enceintes capables d’accueillir des compétitions nationales dans de bonnes conditions.



Les acteurs du mouvement navétane et les clubs locaux soutiennent déjà l’initiative, avec l’ambition de faire de Keur Ndiaye Sam un véritable pôle du football régional.



Toutefois, d’après l’APS, le développement du site reste lié à son accessibilité. Les responsables plaident notamment pour le bitumage de la route reliant Keur Modou Khary au village, afin de faciliter les déplacements des sportifs, des supporters et de renforcer les échanges économiques dans la zone.