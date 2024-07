​Bassirou Samb, Taxawu Sénégal : « Ousmane Sonko n'a pas réussi la transition de la parole à l'action »

L’invité de l’émission Midi Keng sur PressAfrik TVHD de ce jeudi 4 juillet, Bassirou Samb, l’adjoint au maire de Grand Yoff, s'est prononcé sur l’actualité de ces derniers jours et est revenu sur les dernières opérations déguerpissements opérés par les autorités pour désencombrer certaines artères de la capitale et les déclarations du Premier ministre.



Bassirou Samb se pose d’emblée deux questions sur la déclaration du Premier ministre après les déguerpissements effectués à Colobane. D’après lui, « est-ce que ce qui a été confié à Sonko ne le dépasse pas ? Comment le ministre de l'Intérieur peut faire une circulaire deux mois sans que le Premier ministre ne soit au courant ? », questionne-t-il.



Pour lui, «il se pose réellement un problème au sommet de l’Etat si lui (Ousmane Sonko) le premier des ministres n’est pas courant durant toute cette période des opérations particulièrement à Dakar, c’est un réel problème, c’est à se demander s’il est là ». Parce qu'ajoute Bassirou Samb, « s’il ignore ce qui se passe ici notamment les opérations de déguerpissement depuis avril dans la capitale et ailleurs et qui ont fait l’actualité».



Bassirou Samb d’affirmer que si le Premier ministre qui « est censé informer le président de la République n’en sait pas, c’est réellement un problème » « malheureusement que ce n’est pas une première et nous devons nous poser la question est-ce que la situation ne lui dépasse pas puisqu’il travaille en collaboration et sous la supervision des préfets et sous-préfets qui lui font des rapports journaliers et au ministre de l'Intérieur » ajoute le Coordonnateur Jeunesse Taxawu Sénégal.



Quant à la relation entre les nouvelles autorités et la mairie de Dakar, Bassirou Samb pense qu’ « il faut que les gens acceptent de s’asseoir ensemble » pour venir à bout des déguerpissements.



Pour lui, il faut « une jonction entre l’Etat, les collectivités locales et les vendeurs ambulants pour réussir le pari » et n’a pas manqué de prendre exemple sur Kigali la capitale du Rwanda en matière de salubrité publique.



Peut-on régler cette affaire de déguerpissement réplique la journaliste ?



Pour Bassirou Samb, le problème est d’ordre politique, parce que le plus souvent, ce sont des maires d’opposition qui dirigent la capitale. Mais « il faudrait qu’on arrive à travailler ensemble. Aujourd’hui, la ville de Dakar a des ressources et un maire qui a une vision et une volonté de faire et avec les 19 maires, il faut que l’Etat puisse travailler ensemble sans se demander de quel bord politique ils se situent ». Ajoutant que « si ce sont les intérêts de Dakar qui intéressent Barthelemy Dias et ceux du Sénégal, Ousmane Sonko, ils doivent travailler pour l’intérêt de Dakar quelle que soit leur conviction politique.