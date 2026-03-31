​Booster le solaire industriel avec Afreenergy Solar : Le PIDG investit 2 milliards de FCFA

Le Groupe de développement des infrastructures privées (PIDG), via sa filiale InfraCo, a annoncé un investissement de 4,3 millions d’euros (environ 2,82 milliards de FCFA) en faveur d'Afreenergy Solar. Ce financement stratégique vise à accélérer le déploiement de solutions d'énergie propre pour le secteur commercial et industriel au Sénégal, avec un objectif de production solaire allant jusqu'à 30 MW couplé à 10 MWh de stockage par batteries (BESS).



Selon Omar Jabri, responsable chez InfraCo, cet engagement illustre la mission de mobiliser des financements pour « accélérer l'action climatique et favoriser un développement durable » tout en soutenant la croissance économique.



De son côté, Christian Cachat, PDG d'Afreenergy Solar, a souligné que cet appui permet de jeter les bases d'une expansion maîtrisée en Afrique de l'Ouest et centrale. Il précise que la priorité de l'entreprise est de fournir des solutions « pratiques et finançables qui aident les entreprises à sécuriser leur approvisionnement en énergie, à réduire leurs dépenses énergétiques et à renforcer leur résilience opérationnelle ». En intégrant des systèmes de stockage performants, le projet ambitionne de réduire durablement la dépendance des industriels sénégalais aux énergies fossiles et de stabiliser leurs coûts d'exploitation dans un marché en pleine mutation.