Sénégal: l’Etat mobilise 304,15 milliards de FCFA à la clôture de son premier Appel Public à l'Épargne de 2026

Au Sénégal, dans un communiqué publié ce dimanche 29 mars, le ministère des Finances et du Budget dit avoir mobilisé 304,15 milliards de FCFA à la clôture son premier Appel Public à l'Épargne de 2026. Lancée le 26 février 2026, l'opération a été clôturée le 26 mars 2026. Alors que l’objectif initial était de 200 milliards de FCFA, le montant récolté représente un taux de couverture de 152%.



S’il est vrai que le Sénégal a du mal a conclure un nouveau programme avec le Fonds monétaire international (FMI) en raison de la crise financière, le gouvernement estime que «le succès de cet appel public à l'épargne témoigne de la confiance des investisseurs, tant institutionnels que privés, dans la qualité de la signature» des autorités.



«Les ressources mobilisées contribueront à couvrir les dépenses budgétaires ainsi que la gestion active de la dette autorisées par la loi de finances de l'année 2026. Cette première opération s'inscrit dans une dynamique cohérente de mobilisation des ressources domestiques et de développement du marché financier sous-régional, en parfaite articulation avec les orientations stratégiques de l'État», précise la note.