​Budget 2026 : Le ministère de l'Urbanisme enregistre une baisse de 39,9 milliards de francs CFA

​Lors du vote du Budget 2026 du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA, a dissipé les inquiétudes concernant une réduction budgétaire.



​Le budget alloué s’élève à 250 887 975 083 francs CFA, marquant une baisse apparente de 39,9 milliards de francs CFA par rapport à 2025. Cependant, M. DIBA a fermement expliqué que cette diminution est purement le résultat de transferts de programmes vers d'autres ministères.



​Selon le ministre Diba, la baisse est due à la migration de plusieurs entités et programmes : Le programme Cadre de Vie est passé au Ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique. ​L'AGEDI (Agence de gestion des infrastructures de développement) a été transférée au Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique. ​La SECOS (Agence de conception des bâtiments et cités du Sénégal) relève désormais du Ministère des Infrastructures.



​« Il ne s'agit pas en réalité d'une baisse, pour la simple raison que [...] à périmètre constant, si on considère le budget de l'année 2025 en tenant compte du nouveau périmètre, on se retrouverait avec une hausse du budget de l'ordre de 34 milliards 300 millions », a-t-il affirmé.



​Cette hausse significative est principalement alimentée par plusieurs initiatives majeures. Il s’agit selon lui, de « l’augmentation des transferts aux collectivités territoriales (FDD, FCT) +14,5 milliards de francs CFA, du démarrage du projet des 30 000 logements, 20 milliards programmés pour 2026. Le renforcement du PACASEN (Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal) 5,99 milliards de francs CFA. Et le programme d'aménagement des pôles urbains du Sénégal (Smart Cities) avec 500 millions de francs CFA ».



​Abordant une préoccupation soulevée par un des parlementaires, le ministre des Finances s'est penché sur l'impact de l'augmentation des salaires des agents des collectivités territoriales sur les municipalités aux ressources limitées.



​L'analyse des données financières des collectivités territoriales (sur 520 dossiers déposés et 9467 agents alignés) a permis de cibler les municipalités les plus affectées : 153 collectivités territoriales ont un ratio masse salariale/charge de personnel supérieur à 50%. Ce sont celles qui sont considérées comme « véritablement impactées ». Pour atténuer ce choc, 1,6 milliard de francs CFA ont été prévus dans la programmation budgétaire.



​M. Diba a précisé que cet accompagnement est prioritairement destiné aux 153 collectivités territoriales les plus touchées, et l'enveloppe est estimée à couvrir au moins 65% de l'impact de l'augmentation des salaires pour ces entités.

​Enfin, le ministre a mis en lumière une augmentation substantielle des crédits alloués aux indemnités d'expropriation, passant de 5,3 milliards en 2025 à 12,1 milliards en 2026. Il a souligné que la Direction Générale du Budget assurera un suivi rigoureux pour privilégier la commune de Kaolack dans le financement de ces indemnités, en réponse à un projet impactant ses populations.