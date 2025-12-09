Relations bilatérales: l’Allemagne reconnaît "une mise en question de la qualité des rapports" avec le Sénégal

L’Ambassade d’Allemagne au Sénégal, qui veut "construire des ponts" avec les journalistes "pour comprendre les perspectives" de coopération dans le pays, a invité une vingtaine d’acteurs des médias à un déjeuner de presse, ce mardi, à Dakar.



Au cours de cette occasion, le nouvel ambassadeur de l’Allemagne au Sénégal, Kai Baldow, a reconnu qu’avec l’avènement du nouveau régime élu sur la base d’une promesse de rupture, il y a "une mise en question de la qualité de rapport" avec son pays.



"Le nouveau gouvernement a gardé la continuité de bonnes relations. Il n’y a pas de rupture avec toute la tradition diplomatique. Mais il y a une mise en question dans la façon de faire, une mise en question de la qualité de rapport que nous avons", a-t-il dit, avant d’assurer que "la coopération et la diplomatie allemandes ont toujours essayé de suivre le Sénégal dans les priorités définies par les gouvernements" successifs.



Selon le diplomate, dans les relations politiques et diplomatiques avec le Sénégal, il ne peut y avoir cependant de ruptures brusques. "La coopération, c’est des programmes souvent à long terme. On ne peut pas décider aujourd’hui d’aller réaliser un projet dans une région et d’un coup replier bagages. Il s’agit d’ajustements qui se font au fur et à mesure. On a eu des consultations bilatérales sur notre programme annuel de coopération", a-t-il dit, précisant que celles-ci se font "dans le respect de la souveraineté" du pays hôte.



Kai Baldow est ambassadeur d’Allemagne au Sénégal et en Guinée-Bissau depuis juillet 2025. Il a déjà découvert ces deux (02) pays entre 2005 et 2008 en tant que conseiller à l’ambassade Dakar.