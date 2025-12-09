Priorité aux actions sociales : plus de 32 milliards FCFA pour la CMU dans le Budget 2026 adopté à la représentation nationale

​Le projet de budget 2026 du Ministère de la Famille, de l'Action Sociale et des Solidarités a été adopté à la majorité par les députés de la représentation nationale, après une session de défense menée par madame le ministre en charge du département.



​En présentant son projet, Madame le Ministre Maîmouna DIEYE a rappelé que son ministère s'inscrit dans l'Agenda National de Transformation (ANT) pour un développement endogène, durable et équitable. Les priorités budgétaires s'articulent autour de l'autonomisation économique des femmes, l'institutionnalisation du genre, la protection des droits des femmes, des enfants, des personnes âgées et l'inclusion socio-économique des personnes handicapées et des groupes vulnérables. Le budget 2026 sera structuré autour de deux (2) grands programmes métiers.



​Face aux interpellations des députés, la Ministre a souligné plusieurs avancées. Il s’agit de la Protection sociale et Handicap. Près de 100 000 Cartes d'égalité de chances ont été délivrées. Une Stratégie nationale des personnes vivant avec un handicap est en cours de mise en œuvre suite au transfert de la Direction générale de l'Action sociale. Un atelier d'évaluation de la loi 2010-15 sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées est prévu en 2026.

Quant à la bourse de sécurité familiale, le Gouvernement ambitionne d'élargir le Registre National Unique (RNU) à un million (1 000 000) de ménages. Des critères objectifs et transparents de ciblage ont été mis en place pour corriger les irrégularités passées et garantir que les bénéficiaires soient les ménages les plus vulnérables.



​Parlant de l’indemnisation des victimes, le paiement des allocations aux victimes des manifestations de la période pré-électorale (2021-2024) est désormais effectif. Plus de 31 familles endeuillées et 2089 ex-détenus ont été indemnisés. Le ministère s'engage à indemniser les familles des défunts François MANCABOU, Fulbert SAMBOU et Didier BADJI.



​Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, la Ministre a annoncé la reprise des financements en leur faveur à partir de décembre 2025. Elle a également déploré que seuls 13 des 46 Centres Départementaux d’Assistance et de Formation pour la Femme (CEDAF) soient fonctionnels, réitérant l'objectif de doter chaque département d'un CEDAF.



​Concernant la Protection de l’Enfance, des mesures sont prises pour éradiquer la précarité dans les daaras et lutter contre la situation des enfants dans la rue, notamment par une cartographie des daaras en cours et l'élaboration d'une stratégie d’urgence contre la mendicité.



​Le Ministre des Finances et du Budget a nuancé les inquiétudes sur l'insuffisance des ressources du ministère, invoquant une conjoncture de rareté, mais assurant que les postes prioritaires sont pris en compte. Il a notamment cité une dotation de 32,298 milliards FCFA pour la CMU et 35 milliards FCFA pour le PNBSF, ce dernier étant complété par un financement de 20 milliards FCFA du Projet d’Appui à la Protection Sociale Adaptative (PAPSA).



​L'adoption des programmes budgétaires par les députés marque une étape clé pour la mise en œuvre des politiques sociales en 2026.