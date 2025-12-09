Campagne de réactualisation : Le Dantec retire provisoirement 149 agents en attente de régularisation

Le Centre hospitalier national Aristide Le Dantec a annoncé avoir atteint un taux de participation de 88 % dans la campagne de réactualisation des dossiers administratifs de son personnel, selon un communiqué daté du 9 décembre 2025. La direction de l’hôpital souligne que ce résultat, obtenu après audit, se base sur un effectif total de 1 223 agents et constitue un signal fort de « l’engagement et du sens du devoir des travailleurs » dans la mise à jour des données administratives de l’établissement.Malgré cette performance, le communiqué précise que 149 agents n’ont pas encore déposé leurs dossiers. Conformément aux procédures en vigueur, ces agents seront retirés du fichier réactualisé « jusqu’à la régularisation complète de leur situation ». L’hôpital rappelle que cette mesure vise à garantir l’exactitude et la fiabilité de ses données internes, indispensables au bon fonctionnement des services publics de santé.La direction informe également que les opérations de vérification de la conformité des diplômes et que « le recensement des besoins en formation » sont en cours d’examen par les services compétents. Ces contrôles s’inscrivent dans une démarche globale de modernisation et d’assainissement des ressources humaines du centre hospitalier.Le communiqué réaffirme la reconnaissance de la direction à l’ensemble des départements impliqués, saluant « la qualité du travail accompli » et invitant le personnel à poursuivre ses efforts. L’hôpital insiste sur une dynamique collective centrée sur « l’intérêt exclusif des travailleurs et du bon fonctionnement » de l’établissement, dans un contexte de renforcement de la gouvernance administrative du secteur sanitaire.