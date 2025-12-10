Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

UCAD : le collectif des amicales suspendent son mot d’ordre mais exige le retrait des forces de l’ordre



UCAD : le collectif des amicales suspendent son mot d’ordre mais exige le retrait des forces de l’ordre
Le collectif des amicales de l'UCAD suspend son mot d’ordre et appelle les étudiants à reprendre les amphithéâtres dès jeudi, tout en avertissant que la grève pourrait reprendre si l’État ne réagit pas dans les délais
 
Selon le communiqué, la suspension n’entrera en vigueur qu’après le retrait des forces de l’ordre du campus universitaire.
 
Le collectif, après consultation avec la base tient à faire ces propositions pour une sortie de crise:
 
Sur les 515.000 F CFA de rappels des bourses:
 
La 1ère proposition
 
Premier versement: 300.000 F en février 2026
 
Deuxième versement: 215.000 F en avril 2026
 
La 2ème proposition
 
Premier versement: 300.000 F en février 2026
 
Le reste, soit 215.000 F, est intégré progressivement aux paiements mensuels jusqu'en septembre 2026.
 
Face à la gravité de la situation, le Collectif informe l'opinion nationale qu'il déposera une déclaration de marche pacifique prévue ce vendredi.
 
Itinéraire: Grande porte de l'UCAD jusqu'au Palais.
 
Le Collectif invite également l'ensemble de la presse à sa déclaration publique, ce jeudi à partir de 10h.
 
Il fustige l'attitude des autorités Sénégalaises face à la jeunesse estudiantine et rappelle à l'opinion nationale et internationale que si l'Etat ne réagit pas dans le délai imparti, il sera dans l'obligation de reprendre la grève.
 
Le Collectif réaffirme enfin sa détermination, son engagement et son attachement indéfectible à la vaillante communauté estudiantine.
Autres articles

Moussa Ndongo

Mercredi 10 Décembre 2025 - 01:55


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter