​CAN U17 : le Sénégal tenu en échec par la Tunisie (0-0)

L’équipe nationale U17 du Sénégal a été accrochée par la Tunisie (0-0) ce vendredi lors de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17).



Malgré une nette domination, les « Lionceaux » n’ont pas réussi à trouver la faille face à des « Aigles de Carthage » bien organisés défensivement et tactiquement. Ce match nul laisse les deux équipes à égalité de points.



Grâce à une meilleure différence de buts (+3), la Tunisie conserve la tête du groupe C avec 4 points, tandis que le Sénégal suit de près avec le même total, mais une différence de buts de +1. La Gambie (3e, 3 points) et la Somalie (4e, 0 point) complètent le classement.



La troisième et dernière journée de la phase de groupes, prévue ce lundi 7 avril, sera décisive pour la qualification en quarts de finale. Le Sénégal affrontera la Somalie à 19h00 GMT, tandis que la Tunisie défiera la Gambie à la même heure.