Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), réunis dimanche à Lungi, en Sierra Leone, ont adopté plusieurs décisions majeures visant à renforcer l'intégration régionale. À l'issue du sommet consacré à l'avenir de l'intégration régionale et de la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a été élu à la tête de l'organisation régionale.



Réunis au Centre international de conférences Julius Maada Bio, les dirigeants ouest-africains ont signé la Déclaration d'engagement en faveur du Pacte pour l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Ils ont également approuvé l'Accord intergouvernemental relatif au projet de gazoduc Afrique-Atlantique (AAGP) ainsi qu'une Déclaration présidentielle visant à promouvoir la parité entre les femmes et les hommes dans la représentation politique au sein des États membres, dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire de la CEDEAO.



Au cours de leurs travaux, les chefs d'État ont examiné plusieurs rapports portant notamment sur l'état de la Communauté en 2026, les conclusions de la 56e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité au niveau ministériel ainsi que celles de la 96e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO.



La Conférence a également désigné le Général Birame Diop, du Sénégal, comme prochain président de la Commission de la CEDEAO. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre 2026, à l'expiration du mandat de quatre ans de l'actuelle équipe dirigeante conduite par le Dr Omar Alieu Touray, de la Gambie.



Avant l'ouverture du sommet, les chefs d'État ont procédé à l'inauguration du Centre international de conférences Julius Maada Bio à Lungi, nouveau cadre des grandes rencontres diplomatiques de la Sierra Leone. CEDEAO : les dirigeants ouest-africains tracent les nouvelles orientations de l'intégration régionale