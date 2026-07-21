Relations entre Tivaouane et Médina Baye : Serigne Babacar Sy Mansour écarte toute tentative de division

Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a reçu, le 20 juillet 2026, à Tivaouane une délégation envoyée par le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass. Cette visite de remerciement a été l'occasion pour les deux guides religieux de réaffirmer les liens historiques et spirituels qui unissent les familles Sy et Niass, tout en appelant à préserver l'unité de la Tijaniyya face aux tentatives de division.



Au nom de Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass, Serigne Cheikh Sidi Arabi Niass qui a dirigé la délégation a transmis des salutations fraternelles au khalife général des Tidianes. Selon lui, le but de cette visite était aussi une manière de remercier Tivaouane d'avoir envoyé une délégation pour représenter son guide religieux lors de la Journée dédiée à Baye Niass à Dakar.



Il a rappelé que les familles Sy et Niass sont unies par une longue histoire et qu'elles poursuivent la même mission spirituelle à travers les enseignements de la Tijaniyya. D’après lui, face aux tentatives de division et aux attaques contre l'islam et les confréries, il est important de préserver l'unité, de transmettre les valeurs religieuses aux jeunes et de renforcer les liens entre Tivaouane et Médina Baye.



Prenant la parole au nom du khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh a salué cette visite, qu'il considère comme un « témoignage vivant d’un héritage séculaire légué par les ancêtres des deux familles ».



Il a ajouté que la confiance, le respect et la fraternité entre Tivaouane et Kaolack restent solides. Selon lui, « aucune force ne pourra rompre cette union forgée par l’histoire et entretenue par les guides religieux successifs » des deux foyers religieux.



De son côté, Serigne Babacar Sy Mansour a salué l'initiative du khalife général de Médina Baye. Il a rappelé que les deux familles « ne font qu’une ». Il a aussi souligné que les « relations historiques » entre El Hadj Malick Sy et Mame Abdoulaye Niass constituent « un socle indestructible de la fraternité tidiane ».



Le guide religieux a également évoqué sa rencontre avec le défunt Cheikh Ibrahima Niass, dit Baye Niass, dont il a salué le « rayonnement spirituel ». « Tivaouane ne nuira jamais Médina Baye », a-t-il assuré.



Il a par ailleurs ajouté que « les tentatives visant à opposer les deux foyers religieux sont vouées à l’échec », car les liens de foi, d'affection et de confiance entre les familles Sy et Niass sont très forts.

La cérémonie s'est terminée par des prières dirigées par Serigne Cheikh Sidi Arabi Niass. La délégation a remis au khalife général des Tidianes un présent offert par le khalife général de Médina Baye.



En retour, Serigne Babacar Sy Mansour a offert à Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass un lot d'ouvrages d'El Hadj Malick Sy, en signe de transmission du savoir, de dialogue et de fraternité entre Tivaouane et Médina Baye. Les deux délégations ont ensuite eu un entretien privé avec le khalife général des Tidianes.



Cette rencontre s'inscrit dans une volonté de renforcer les liens de fraternité entre les deux grandes familles de la Tijaniyya et de réaffirmer leur engagement commun au service de l'islam.



D’après l’APS, plusieurs personnalités religieuses et civiles ont également assisté à la rencontre, parmi lesquelles le député Abdou Mbow, des responsables du COSKAS, du comité d'organisation du Gamou de Tivaouane et des représentants du mouvement Ansarou Dine de Médina Baye.