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Escroquerie sur un vieux de 73 ans à Touba: l’émigré «Diop le Suisse» condamné à six mois de prison



Escroquerie sur un vieux de 73 ans à Touba: l’émigré «Diop le Suisse» condamné à six mois de prison
Selon L’Observateur, dans son édition de ce mardi, l’affaire remonte à 2024. Dans le but d’acquérir un véhicule, Cheikh Niang, un retraité de 70 ans résidant à Touba, confie toutes ses économies à  Moustapha  Diop, un émigré installé en  Suisse, connu sous le surnom de «Diop le Suisse».

Le plaignant croyait que l’achat du véhicule lui aurait permis d’alléger le poids de ses dépenses afin de prendre soin de sa famille. Par la suite, n’ayant plus de nouvelles  de l’émigré, Cheikh  Niang tente de lui  filer plusieurs coups d’appel en vain, et finit par être bloqué par ce dernier.

Toujours selon le journal, après plusieurs tentatives infructueuses pour récupérer son dû, le vieux Niang finit par porter plainte. A l’ occasion de la fête de la korité  2025, Moustapha Diop rentre au Sénégal pour passer la fête en famille. C’est à ce moment qu’il fut arrêté et placé en garde à vue. Niant l’accusation, il est cloué par les témoignages de son ami Matar Diop, qui avait crée le contact avec Cheikh Niang.

Lors du procès, le  procureur a requis  à «l application de la loi». Le tribunal, de son côté, a déclaré Moustapha Diop coupable pour  escroquerie et  l’a condamné à six mois de prison en plus du versement de la somme d’un million réclamé  par Cheikh Niang.
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Oumy Diallo (stagiaire)

Mardi 21 Juillet 2026 - 13:18


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