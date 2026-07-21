Escroquerie sur un vieux de 73 ans à Touba: l’émigré «Diop le Suisse» condamné à six mois de prison

Selon L’Observateur, dans son édition de ce mardi, l’affaire remonte à 2024. Dans le but d’acquérir un véhicule, Cheikh Niang, un retraité de 70 ans résidant à Touba, confie toutes ses économies à Moustapha Diop, un émigré installé en Suisse, connu sous le surnom de «Diop le Suisse».



Le plaignant croyait que l’achat du véhicule lui aurait permis d’alléger le poids de ses dépenses afin de prendre soin de sa famille. Par la suite, n’ayant plus de nouvelles de l’émigré, Cheikh Niang tente de lui filer plusieurs coups d’appel en vain, et finit par être bloqué par ce dernier.



Toujours selon le journal, après plusieurs tentatives infructueuses pour récupérer son dû, le vieux Niang finit par porter plainte. A l’ occasion de la fête de la korité 2025, Moustapha Diop rentre au Sénégal pour passer la fête en famille. C’est à ce moment qu’il fut arrêté et placé en garde à vue. Niant l’accusation, il est cloué par les témoignages de son ami Matar Diop, qui avait crée le contact avec Cheikh Niang.



Lors du procès, le procureur a requis à «l application de la loi». Le tribunal, de son côté, a déclaré Moustapha Diop coupable pour escroquerie et l’a condamné à six mois de prison en plus du versement de la somme d’un million réclamé par Cheikh Niang.