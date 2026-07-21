Naufrage en Mauritanie : 144 morts ou disparus la semaine dernière, selon le HCR

Selon RFI, qui cite le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), un total de 144 personnes sont mortes ou portées disparues en mer la semaine dernière, au large de la Mauritanie.



Une embarcation a été secourue le 18 juillet «après avoir dérivé pendant près de 25 jours sur l'océan Atlantique. Le bateau avait quitté Bufalo, en Gambie, dans l'espoir de rejoindre l'Espagne», a rapporté le HCR, ce mardi 21 juillet 2026.