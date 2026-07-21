Guédiawaye : deux hommes arrêtés pour présumés actes contre nature et transmission volontaire du VIH

Suite à une exploitation d'une information faisant état de fait d'actes contre nature pratiqués par des jeunes le long des plages situées entre Gadaye et Malika, le Commissariat Central de Guédiawaye a procédé à l’interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH.



D’après un communiqué de la police, les éléments de la police ont investi la plage de Gadaye durant la nuit. Sur place, ils ont surpris les deux individus assis côte à côte. Questionnés sur le motif de leur présence à cette heure tardive, ces derniers ont prétendu être venus pour se baigner. La fouille corporelle effectuée sur l'un d'eux a permis de découvrir un préservatif.



Conduits au poste pour audition, les mis en cause ont reconnu leur homosexualité. L'exploitation autorisée de leurs téléphones portables a révélé, dans l'appareil du second suspect, des échanges de messages à caractère sexuel avec plusieurs correspondants sur Messenger. Interrogé sur ces éléments, il a avoué avoir entretenu des relations sexuelles avec deux d'entre eux, tout en affirmant ignorer leurs identités et leurs localisations actuelles.



L'examen du téléphone du premier suspect n'a, quant à lui, rien révélé. À l'issue des réquisitions médicales ordonnées dans le cadre de la procédure, le second mis en cause a été testé positif au VIH, bien qu'il ait déclaré n'avoir jamais effectué de dépistage auparavant.