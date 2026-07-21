Soutien à la candidature de Macky : l’ARC salue «un acte de patriotisme et de maturité républicaine» de Diomaye

L’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC, opposition) estime, ce mardi 21 juillet, qu’en décidant de soutenir la candidature de l’ex-président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Diomaye Faye a posé «un acte de patriotisme et de maturité républicaine», dans un communiqué.



«Ce choix est un acte de patriotisme et de maturité républicaine. Lorsqu'un Sénégalais porte les couleurs de la Nation sur la scène internationale, l'intérêt supérieur du pays commande de dépasser les clivages politiques», a dit l’ARC, pour qui Macky Sall «dispose des qualités requises pour défendre la voix du Sénégal et de l'Afrique dans les grandes enceintes internationales».



Le parti dirigé par la députée Anta Babacar Ngom estime enfin que «la hauteur de vue de cette décision» rappelle que les adversaires politiques «ne sont pas des ennemis et que l'intérêt national doit toujours prévaloir».