​Cap Skirring : les corps des deux lycéens disparus en mer retrouvés

Dans le sud-ouest du Sénégal, les corps sans vie de Fatoumata Binetou Diallo et Jean Michel Diatta, deux élèves en classe de Première au Lycée Aline Sitoé Diatta d’Oussouye, ont été retrouvés, le18 juin 2026, vers 17 heures, dans un bras de mer à Cap Skirring.



Les deux adolescents, nés en 2008, étaient portés disparus depuis le 17 juin 2026, après une sortie de fin d’année organisée avec une trentaine de camarades. Le groupe s’était rendu à Cap Skirring pour une baignade lorsque le drame s’est produit.



D'après le journal L'Observateur, le corps de Fatoumata Binetou Diallo a été déposé à la morgue du Centre de santé d’Oussouye, tandis que celui de Jean-Michel Diatta a été remis à sa famille pour son inhumation à Cabrousse.

