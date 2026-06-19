Tambacounda : le chef de section des sports de l’ASFA condamné à un mois de prison avec sursis

Le sergent Souleymane Coly, chef de section des sports de l’Association Sportive des Forces Armées (ASFA), a été fixé sur son sort ce vendredi. Jugé en flagrant délit devant le tribunal d’instance de la localité, il a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal l’a condamné à un mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 F CFA, selon la Rfm.
Pour rappel, les faits se sont déroulés lors de la rencontre opposant le Coton Sport de Tambacounda à l’Association Sportive des Forces Armées, comptant pour la 24e journée du National 1 dans le cadre des play-offs d’accession en Ligue 2. Au cours des incidents ayant émaillé la rencontre, le manager général du club, Bounda Cissokho, enseignant de profession, aurait été poignardé par le sergent Coly.
Pour rappel, les faits se sont déroulés lors de la rencontre opposant le Coton Sport de Tambacounda à l’Association Sportive des Forces Armées, comptant pour la 24e journée du National 1 dans le cadre des play-offs d’accession en Ligue 2. Au cours des incidents ayant émaillé la rencontre, le manager général du club, Bounda Cissokho, enseignant de profession, aurait été poignardé par le sergent Coly.
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