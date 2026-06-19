Tambacounda : le chef de section des sports de l’ASFA condamné à un mois de prison avec sursis

Le sergent Souleymane Coly, chef de section des sports de l’Association Sportive des Forces Armées (ASFA), a été fixé sur son sort ce vendredi. Jugé en flagrant délit devant le tribunal d’instance de la localité, il a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal l’a condamné à un mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 F CFA, selon la Rfm.



Pour rappel, les faits se sont déroulés lors de la rencontre opposant le Coton Sport de Tambacounda à l’Association Sportive des Forces Armées, comptant pour la 24e journée du National 1 dans le cadre des play-offs d’accession en Ligue 2. Au cours des incidents ayant émaillé la rencontre, le manager général du club, Bounda Cissokho, enseignant de profession, aurait été poignardé par le sergent Coly.