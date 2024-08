​Commissariat central de Dakar : Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop convoqués à la Sûreté Urbaine

Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop ‘’sont convoqués, lundi 19 août 2024, à la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar’’, a appris Seneweb d’une ''source autorisée''.



L'ancien Directeur Général du groupe de presse Emedia Invest et son successeur seront interrogés sur la plainte déposée contre eux par l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla.



Pour rappel, Source A avait révèlé dans sa livraison du mercredi 31 juillet dernier qu’un de leurs associés en l’occurrence Abdoulaye Sylla a déposé une plainte sur la table du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar. Selon le journal, le plaignant remet en cause, entre autres griefs, «la manière dont la société a été gérée par Mamadou Ibra Kane ancien directeur général du groupe de presse et son successeur Alassane Samba Diop».



Le quotidien d’information avait ajouté : «Le principal reproche qui est fait à Mamoudou Ibra Kane et á Alassane Samba Diop, entre autres, c’est d’avoir poursuivi l’exploitation, malgré la perte de plus de la moitié du capital social et des infractions prévues par l’article 111 de l’acte uniforme sur le droit comptable, pour ne pas avoir dressé l’inventaire et établi les états financiers annuels, et enfin la banqueroute prévue par l’article 228 alinéa 4, 213 alinéa 5 pour ne pas avoir tenu la comptabilité.»