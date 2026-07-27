​Coopération énergétique : le Sénégal et l'Algérie unissent leurs forces dans les hydrocarbures

À Alger, le ministre s de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger, Cheikh Niang, s'est entretenu avec le ministre d'État algérien chargé des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, pour renforcer la coopération bilatérale entre PETROSEN et le groupe Sonatrach.



Selon un communiqué rapporté par les médias algériens, cette rencontre de haut niveau, qui s'est déroulée en présence des ambassadeurs des deux pays, vise à transformer les liens d'amitié en un « partenariat économique et stratégique plus large » à travers toute la chaîne de valeur du secteur pétrolier et gazier.



Les discussions ont principalement porté sur le développement des gisements, l'exploration, la production, ainsi que sur « l'activation du protocole d'accord signé entre Sonatrach et PETROSEN pour ouvrir de nouveaux horizons en matière d'investissement et d'échange d'expertise ».



Le Sénégal cherche ainsi à capitaliser sur l'expérience algérienne pour structurer ses récentes découvertes énergétiques, notamment en matière de formation avec l'Institut algérien du pétrole, de pétrochimie, de gouvernance et de protection de l'environnement.



Soulignant l'importance de la coopération Sud-Sud, Mohamed Arkab a affirmé, que l'Algérie agit conformément aux directives du président Abdelmadjid Tebboune pour « intensifier la coordination entre les institutions spécialisées des deux pays et renforcer les efforts conjoints dans le cadre de l’Organisation des producteurs africains de pétrole (APPO) ».



De son côté, le chef de la diplomatie sénégalaise a exprimé l'intérêt marqué de Dakar pour « bénéficier de l'expérience algérienne dans le secteur des hydrocarbures », saluant l'expertise reconnue du groupe Sonatrach.