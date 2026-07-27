Paroumba : les populations et la diaspora offrent une ambulance au poste de santé de Dialadian

Le patriotisme des terroirs continue de produire des résultats concrets dans la région de Kolda. Dans la commune de Paroumba, département de Vélingara, les populations, avec l'appui de leur diaspora, ont uni leurs efforts pour financer l'acquisition d'une ambulance destinée au poste de santé de Dialadian, une localité située proche de la frontière avec les deux Guinées.



La cérémonie officielle de remise de l'ambulance a réuni les autorités administratives, territoriales, les responsables sanitaires ainsi que de nombreux habitants venus saluer cette initiative citoyenne. Ce nouvel équipement permettra de renforcer considérablement la prise en charge des urgences médicales dans cette zone enclavée.



Représentant le sous-préfet, l'autorité administrative s'est félicitée de cette mobilisation exemplaire des fils et filles de la commune de Paroumba. Selon lui, cette ambulance constitue une réponse concrète aux difficultés auxquelles sont confrontées les populations, notamment pour l'évacuation des femmes enceintes et des malades nécessitant une prise en charge urgente vers des structures sanitaires plus adaptées.



« Cet engin facilitera les évacuations sanitaires, particulièrement celles des femmes enceintes et des cas d'urgence. C'est un acte de solidarité et de patriotisme qui mérite d'être salué et encouragé », a-t-il déclaré.



Le maire de Paroumba, Hading Kandé, a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit des populations et de la diaspora pour cette contribution qu'il qualifie de « précieuse » au développement local. Pour l'édile, cette ambulance témoigne de l'attachement des ressortissants de la commune à leur terroir et de leur volonté d'améliorer les conditions de vie des habitants.



Profitant de cette tribune, le maire a toutefois attiré l'attention des pouvoirs publics sur l'état de dégradation avancée des infrastructures routières de la commune. Il a particulièrement insisté sur l'axe Thianfara–Pakour–Dialadian, dont le mauvais état constitue, selon lui, un frein majeur au développement économique et social de la localité.



Hading Kandé a lancé un appel à l'État afin qu'il prenne à bras-le-corps cette problématique. Il estime que la réhabilitation de cette route permettrait non seulement d'améliorer la mobilité des populations et l'accès aux services sociaux de base, mais également de faciliter l'acheminement des importantes productions agricoles de la commune vers les marchés.



Cette ambulance symbolise ainsi la capacité des communautés locales et de leur diaspora à se mobiliser pour répondre aux besoins prioritaires de leurs territoires. Une dynamique de solidarité qui, selon plusieurs intervenants, mérite d'être soutenue par des investissements publics, notamment dans les infrastructures routières, afin d'accompagner durablement les efforts des populations.