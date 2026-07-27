Mbour: pour une histoire de téléviseur, la «niarel» mord violemment la «awo» et lui sectionne la mâchoire

Une banale histoire de téléviseur a viré au drame entre deux coépouses à Mbour. M. Niang, deuxième épouse de Ng. Diouf, a été condamnée à trois mois de prison avec sursis pour avoir agressé M. Diouf, la première épouse de son mari.



Tout est parti d'une séparation difficile. Répudiée par son époux à la suite d'un différend conjugal, M. Niang avait quitté le domicile conjugal pour rejoindre ses parents. Quelques jours plus tard, elle revient sur les lieux pour récupérer ses effets personnels restés dans sa chambre.



Après avoir rassemblé ses affaires, elle ferme la porte et décide de repartir avec la clé. C'est à ce moment que M. Diouf l'interpelle pour lui demander de la lui remettre, afin de récupérer le poste téléviseur familial qui se trouvait dans la chambre. M. Niang refuse. La première épouse retourne alors en cuisine. Mais cette réaction ne calme pas la situation. M. Niang l'aurait suivie, avant de l'insulter puis de la mordre violemment à la mâchoire gauche, lui causant une grave blessure.



Évacuée à l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, M. Diouf reçoit un certificat médical d'incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours. Munie de ce document, elle dépose une plainte au commissariat central de Mbour. Interpellée puis placée sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (MAC), M. Niang comparaît jeudi dernier devant le tribunal d'instance de Mbour.



À la barre, la victime dit ne pas comprendre l'attitude de celle qu'elle considérait comme une sœur. « Nous partagions tout. Je l'ai même laissée installer le téléviseur dans sa chambre où toute la famille se réunissait. Raison pour laquelle, je n'ai pas compris son geste », a-t-elle confié.



Elle aurait réclamé 50 000 FCFA en guise de dommages et intérêts. Une somme qui lui aurait été remise sur-le-champ par la famille de la prévenue. Reconnaissant les faits, M. Niang a exprimé ses regrets et présenté ses excuses. D’après le journal L’Observateur, le tribunal l'a finalement condamnée à trois mois de prison assortis du sursis.