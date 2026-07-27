Kaolack : deux ex- coordonnateurs de Pastef rejoignent Kiiraay et appellent au rassemblement

Les anciens coordonnateurs communaux de Pastef à Sibassor et à Keur Socé, respectivement Alassane Diallo et Dr Badou Diarra, ont annoncé leur démission du parti ainsi que leur adhésion à KIIRAAY – Les Patriotes Républicains, le nouveau parti du Président Diomaye Faye, dans une déclaration politique conjointe publiée le 26 juillet 2026.



Les deux responsables expliquent que leur décision est le fruit d’une «réflexion approfondie», motivée par leur volonté de contribuer à la consolidation des institutions, à la stabilité politique et à l’accompagnement des réformes engagées sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Tout en saluant leur parcours au sein de Pastef, ils remercient les militants, responsables et sympathisants qui les ont accompagnés durant leurs années de militantisme. Ils rendent également hommage à Ousmane Sonko, dont ils disent respecter l’engagement en faveur de la souveraineté, de la justice et de la dignité nationale.



Estimant que KIIRAAY représente un nouveau cadre de rassemblement des patriotes attachés aux valeurs républicaines, Alassane Diallo et Dr Badou Diarra affirment vouloir y poursuivre leur engagement politique. Selon eux, ce choix vise à soutenir la mise en œuvre du Projet Sénégal 2050 et à contribuer au développement du pays.



Les deux responsables lancent enfin un appel aux élus locaux, aux responsables politiques, aux mouvements de jeunes et de femmes, ainsi qu’aux militants et sympathisants de PASTEF dans les communes de Sibassor, de Keur Socé et dans le département de Kaolack, afin qu’ils rejoignent cette nouvelle dynamique politique.