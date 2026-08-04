​Crise à Ceuta : l'Union européenne fait bloc autour de l'Espagne lors d'un sommet d'urgence, ce mardi

Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se réunissent en urgence ce mardi par vidéoconférence, à la demande de l'Espagne et avec le soutien de 22 États membres, pour analyser la crise migratoire à Ceuta.



Cette réunion extraordinaire fait suite à l'arrivée de dizaines de milliers de personnes en provenance du Maroc, un épisode dramatique marqué par le décès de plus de 70 personnes.



Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, doit présenter à ses homologues européens la stratégie de Madrid, qu'il qualifie de « préventive et non à court terme ».



Selon son ministère, cette approche repose sur « la coopération avec les pays d'origine et de transit », tout en soulignant une baisse globale des arrivées irrégulières de plus de 42 % en 2025 et de près de 25 % jusqu'à la mi-juillet.



De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué la gestion menée par l'Espagne et le Maroc, insistant sur la nécessité d'« une réponse européenne commune, unie et solidaire ».



Pendant ce temps, le gouvernement espagnol maintient environ 3 000 membres des forces de sécurité et militaires à Ceuta, déterminés à rester « aussi longtemps que nécessaire » pour garantir la sécurité dans l'enclave.

