Touba : l'impact économique du Magal estimé à 630 milliards de FCFA

Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a mis en avant l'importante contribution du Grand Magal de Touba à l'économie nationale. S'appuyant sur une étude menée par des enseignants-chercheurs et des experts, il a indiqué que les dépenses générées par l'édition 2026 de cet événement religieux sont estimées à près de 630 milliards de francs CFA, tout en appelant à une réflexion stratégique sur la valorisation de ce potentiel économique.



Intervenant au micro d'Iradio, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a expliqué que cette évaluation a été réalisée par des professeurs des universités de Bambey, de Dakar et de Touba, en collaboration avec plusieurs experts. Selon lui, les chercheurs ont volontairement revu à la baisse certaines hypothèses de calcul afin d'obtenir une estimation plus prudente et plus réaliste.



« Ce qui était estimé à 300 000 francs CFA a été ramené à 200 000, et ce qui était évalué à 200 000 francs CFA a été réduit à 100 000 francs CFA », a-t-il précisé, soulignant que, malgré cette approche conservatrice, les retombées économiques du Magal pourraient, selon certaines projections, atteindre 1 000 milliards de francs CFA.



Le porte-parole a rappelé que l'édition 2025 du Magal avait déjà généré, selon une précédente étude, environ 250 milliards de francs CFA injectés dans l'économie nationale. La progression constatée cette année illustre, selon lui, l'ampleur grandissante de cet événement sur les plans économique et social.



Au-delà des chiffres, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a plaidé pour une meilleure anticipation des défis liés à l'organisation du Magal. Il a notamment appelé les autorités et les acteurs concernés à élaborer une vision à long terme afin d'améliorer les capacités d'accueil de la ville de Touba et de mieux capitaliser sur les retombées économiques de ce rassemblement religieux.



« Il faudrait véritablement penser à l'organisation et réfléchir, d'ici dix ans, à la manière dont la ville pourrait accueillir tout ce monde. Il est important d'accorder davantage d'importance à ce rendez-vous du Magal », a-t-il déclaré.