Matériaux de construction: baisse mensuelle de 0,4 % malgré la hausse du matériel électrique

L'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) informe d'un fléchissement de 0,4 % des prix des matériaux de construction en juin 2026 comparativement au mois de mai. Cette baisse mensuelle s'explique principalement par le recul observé sur les matériaux de base, la menuiserie et l'étanchéité, ramenant la baisse globale en glissement annuel à 1,2 %.
Dans le détail, les matériaux de base enregistrent une baisse de 0,6 % sur un mois, portée par le repli des tarifs du sable (-3,1 %) et du ciment ordinaire (-1,0 %), malgré une légère hausse des graviers (+0,8 %). Sur un an, cette catégorie affiche une diminution globale de 2,3 %.
Les produits de menuiserie connaissent également une contraction de 0,2 %, sous l'effet du repli des articles métalliques (-0,9 %) et aluminium (-0,1 %), bien que compensée par une hausse marginale du bois (+0,1 %). En variation annuelle, la menuiserie recule de 0,6 %.
Le secteur de l'étanchéité observe une diminution de 0,4 % en rythme mensuel, portée par la baisse du feutre de bitume (-0,5 %), pour s'établir à -0,8 % sur un an. Seuls les matériaux destinés aux travaux d'électricité s'inscrivent en hausse avec une progression de 0,3 % sur un mois — portée par les tubes orange (+3,0 %) — et un relèvement net de 8,7 % par rapport à juin 2025.
Dans le détail, les matériaux de base enregistrent une baisse de 0,6 % sur un mois, portée par le repli des tarifs du sable (-3,1 %) et du ciment ordinaire (-1,0 %), malgré une légère hausse des graviers (+0,8 %). Sur un an, cette catégorie affiche une diminution globale de 2,3 %.
Les produits de menuiserie connaissent également une contraction de 0,2 %, sous l'effet du repli des articles métalliques (-0,9 %) et aluminium (-0,1 %), bien que compensée par une hausse marginale du bois (+0,1 %). En variation annuelle, la menuiserie recule de 0,6 %.
Le secteur de l'étanchéité observe une diminution de 0,4 % en rythme mensuel, portée par la baisse du feutre de bitume (-0,5 %), pour s'établir à -0,8 % sur un an. Seuls les matériaux destinés aux travaux d'électricité s'inscrivent en hausse avec une progression de 0,3 % sur un mois — portée par les tubes orange (+3,0 %) — et un relèvement net de 8,7 % par rapport à juin 2025.
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