Economie : baisse de 1,0 % des prix de la production industrielle en juin 2026

L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) fait part d'un recul de 1,0 % des prix de la production industrielle hors égrenage de coton en juin 2026, par rapport au mois de mai. Cette inflexion mensuelle est principalement tirée par le repli enregistré dans le secteur de l'extraction et l'industrie manufacturière.



Dans sa dernière note de conjoncture sur l'Indice des Prix de Production Industrielle (IPPI), l'ANSD explique cette baisse mensuelle par un fléchissement des tarifs des produits de l'extraction (-1,7 %) et des produits manufacturés (-0,6 %). À l'inverse, les prix appliqués dans les secteurs de l'électricité, du gaz, de l'eau et des industries environnementales observent une parfaite stabilité sur la même période.



En glissement annuel, le niveau général des prix de production industrielle hors égrenage de coton poursuit sa progression en affichant un relèvement de 6,9 % comparativement à juin 2025. Cette dynamique est largement tirée par le renchérissement net des produits issus des industries extractives, en hausse de 16,8 %. Sur les six premiers mois de l'année 2026, l'indice moyen progresse de 4,9 % par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.



En ce qui concerne la branche égrenage de coton, analysée séparément, les prix diminuent légèrement de 0,8 % sur un mois. En variation annuelle et en cumul sur les six premiers mois de l'année 2026, ils essuient un recul marqué de respectivement 15,2 % et 12,6 %.