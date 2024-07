​Crise de l’habitat au Sénégal : le gouvernement envisage un projet de logements sociaux

Le gouvernement envisage un projet de logements sociaux pour répondre à la crise de l’habitat. Une initiative bien accueillie par les citoyens dont la plupart voient la réduction de la misère et la cherté du loyer. Même si certains pensent que ce projet ne suffit pas pour réduire entièrement le problème du logement.



Se doter d’un logement est devenu la croix et la bannière au Sénégal. Selon Ibrahima Diatta, la mise en place de logements sociaux annoncés par le gouvernement du Sénégal étouffera la misère des Sénégalais.



« Les logements sociaux sont la seule façon de régler les problèmes des Sénégalais et de facilité l’accès aux logements. Il ne faut pas laisser d’autres personnes le faire à leur place. L’Etat doit prendre ses responsabilités en matière de logements sociaux. C’est un investissement qu’il pourra récupérer par la suite », a indiqué M. Diatta.



Abondant dans le même sens, Khady Seck ne dira pas le contraire. « C’est une bonne initiative et cela nous permettra de souffler un peu. Avec le coup du loyer que ne nous arrange pas forcément », dit-elle.



Par ailleurs, un Sénégalais lambda au micro d'Iradio trouve le projet très intéressant, mais pas suffisant pour régler le problème du logement au Sénégal. « C’est très intéressant, mais je pense que ça ne pourra pas pour satisfaire tous ceux qui en ont besoin. Certains en bénéficieront, d’autre non ».



Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a soutenu, selon nos confrères, que la gestion de la problématique du loyer et la construction de logements sociaux demeure des urgences sociales. Toutefois, le chef de l’Etat a exhorté le Premier ministre à entreprendre avec les ministres concernés pour la réalisation de ce projet.



« Le Sénégal se trouve confronté à un défi majeur en matière de logement, avec un déficit estimé à 300 000 logements », selon le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana. Lors d’une visite au pôle de Daga Kholpa, le ministre a précisé que chaque année, environ 22 000 logements supplémentaires sont nécessaires, ce qui aggrave le déficit existant. Pour remédier à cette situation, le gouvernement sénégalais envisage de lancer un nouveau programme d’accès à la propriété.